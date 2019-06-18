港立法会大楼今将逐步恢复正常运作

在受到反《逃犯条例》修订示威干扰后，香港立法会综合大楼今天（18日）将逐步恢复正常运作。

据香港电台报道，立法会秘书处表示，立法会行政管理委员会决定，今天下午2时起解除黄色警示，届时所有相关特别措施将取消，立法会综合大楼将逐步恢复正常运作。

另据《星岛日报》报道，立法会秘书处12日凌晨发出黄色警示，所有出入大楼人士均需接受安检，停止接待任何访客，而每名议员最多只可有五名助理在立法会大楼办公，议员助理只能出入所属办公室楼层，使用的升降机也有限制，负责驾驶的助理亦不可逗留在立法会停车场。