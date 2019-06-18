特首下午4时见传媒 港媒：她预料将会公开道歉

香港行政长官林郑月娥将在今天（18日）下午4时会见传媒。有香港媒体称，她预料将会公开道歉。

据香港01报道，林郑将在港总部会见传媒。

此外，香港立法会所在的金钟一带今天交通大部分恢复正常，早上警方仍然封闭特首办外的添华道，政府总部恢复开放，政府车辆可经龙和道及添华道进入政府总部西翼。立法会亦宣布下午解除黄色警示。

另据香港电台报道，香港行政会议今早休会，林郑月娥则未公开露面。从早上9时至中午，不时有挂上政府车牌的车辆进出礼宾府。律政司长郑若骅的座驾则在大约早上11时半驶离开礼宾府。