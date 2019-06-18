北京回收破损废弃共享单车19.5万辆

针对互联网租赁自行车（共享单车）乱停乱放、破损废弃车辆回收不及时等问题，中国北京市开展了一个月的共享单车治理行动，累计回收破损、废弃车辆19.5万辆。

据《北京青年报》报道，昨天（17日）中国北京市交通委发出通报称，专项行动期间，共享单车企业日均派出运维人员2000余名、出动运维调度车辆1660辆，累计调度共享单车约103万辆次，回收破损、废弃车辆19.5万辆。针对共享单车品牌“哈啰单车”违规投放的情况，交通主管部门拟进行二次处罚。

地铁站周边及商业圈是本次专项行动治理的重点。目前，北京市地铁站点周边高峰停放车辆减少4.5万辆，骑行量增长2.7%，周转率提升77.1%，有效改善了地铁站点周边淤积情况。

专项行动期间，大数据统计成为共享单车企业考核的重要标准，北京市交通委对各企业数据接入情况（车辆位置）、车辆投放（车辆备案率）、周转率、入栏结算四个指标进行综合评分和排名。根据各企业运营服务综合评价得分显示，最高分为“摩拜单车”，“哈啰出行”在排名中垫底。

北京市交通执法总队针对“哈啰出行”、”青桔单车“违规投放单车的行为进行了各五万元顶格罚款，并分别作出限制投放区域、投放数量的处罚，两家企业均被要求限期回收车辆。

“哈啰出行”在接受处罚后，未按要求整改并再次进行违规投放，市交通部门已将相关证据移交执法部门，拟进行二次处罚。