香港特首就修订《逃犯条例》处理方式向公众道歉

香港特首林郑月娥今天（18日）召开记者会说，就修订《逃犯条例》的处理方式向公众真诚道歉。

港府今年2月推出修订《逃犯条例》后，在社会上备受批评，并在过去半个月引发两场数以十万甚至百万计的大游行。虽然当局宣布暂缓修订《逃犯条例》，但许多港人对政府“只缓不撤”表明不接受，并且要求林郑月娥下台。

香港特首林郑月娥今天在港府总部就修订《逃犯条例》的处理方式向公众道歉。（路透社）

林郑月娥指出，她从来没有认为，参与本月12日集会的人士，特别是学生是暴徒。她说，警务处长卢伟聪昨天已表明，只要是和平集会，没有使用暴力就不需要担忧。林郑也说，修例草案暂缓后，已即时停止立法工作，也没有为修例工作设时间表。

另据《明报》、《星岛日报》、香港电台报道，有记者在问答环节里向林郑提问，为何不说“撤回”。林郑回应时说，已停止有关工作无重启时间表。

与此同时，有留守在立法会示威区外的民众也观看记者会直播，期间大喝倒采。

港府发言人前天晚间发文告回应反修例游行时说，林郑月娥承认修例让很多市民感到失望和痛心，并为此致歉。林郑也承认由于政府工作上的不足，修例令香港社会出现很大的矛盾和纷争，并“承诺会以最有诚意、最谦卑的态度接受批评，加以改进，为广大市民服务”。

香港行政会议成员林正财昨天透露，特首林郑月娥当天在礼宾府与不同界别人士会面时，清楚及真诚表达道歉。林郑据悉在会见中小学校长后情绪激动，一度在洗手间饮泣，并在会见宗教界领袖时再度饮泣，各与会者都予以安慰。

香港特首林郑月娥今天在港府总部召开记者会，并走向讲台，表明就修订《逃犯条例》的处理方式向公众道歉。（法新社）

香港特首林郑月娥今天在港府总部就修订《逃犯条例》的处理方式向公众道歉。（法新社）

（《联合早报》记者戴庆成报道）