京东本月下单金额已超1800亿人民币

京东本月至今的累计下单金额已经超1800亿人民币（356.28亿新币，下同）。今天（18日）第一个小时内成交金额同比增长超过120%。

据腾讯财经报道，从6月1日0点截至今天下午3时，京东的累计下单金额已经超1800亿人民币。今天正值中国各大电商的618年中大促活动，京东第一个小时内成交金额同比增长超过120%。

今天，坐镇主场的京东家电仅用两分36秒整体成交额就突破10亿人民币（1.98亿新币）大关，再次创下全品类销售的新纪录。其中空调品类仅用时七秒成交额就突破亿元人民币（1979万新币，下同），冰洗品类则在两分钟突破了四亿人民币（0.79亿新币），美的、海尔、格力三大品牌还没到三分钟就纷纷突破亿元人民币大关，开场仅一个小时，京东家电整体成交额相比去年同期已经翻番。

在电视品类上，零时刚过，55英寸及以上电视42秒就销售出去10万台，小米爆款65英寸人工智能电视两分钟销量就突破万台。截至上午10时，冰箱和洗衣机品类共有40款单品销量破万，单价万元以上的高端冰箱和洗衣机成交额同比增长超过4.5倍。空调品类有45个单品成交额破千万，无风感、柔风技术等空调在前10个小时的成交额均超过5月全月总和。