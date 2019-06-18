香港民建联主席：已不断向特首反映民意 民主派：将推动重启政改

香港特首林郑月娥在今午（18日）记者会就《逃犯条例》的处理方式向香港市民致歉。此前一直支持尽快修例的香港民建联主席李慧琼称，民建联一直有向林郑月娥反映相关民意。香港民主派则批评林郑月娥态度欠真诚，并会推动重启政改，根本解决香港特区管治问题。

据《明报》报道，香港民主建港协进联盟（简称民建联）主席李慧琼表示，接受林郑月娥以特区政府在修例事件中因沟通不足激发市民忧虑不安而致歉。

她表示，民建联此前已不断向林郑月娥反映香港市民对修例的忧虑，特区政府亦一直有回应。李慧琼称，民建联将一如既往代表市民发声，促请林郑月娥改进，香港市民不应迫使林郑月娥下台，以免香港出现管治真空危机。

在被问及民建联过往要求尽快修例，如今会否担心往后选举受挫时，李慧琼表示，上周六（15日）林郑月娥首度就暂缓修例见记者后，民建联已经指出，有市民意见两极化，不想香港进一步陷入对立，故理解及尊重林郑月娥的决定。李慧琼继续称，“相信我们的支持者确实会有不开心”，但会争取他们谅解，努力做好选举工作。

李慧琼也表示，“绝对不会放弃”跟进台湾杀人案，会根据实际内容，考虑是否支持立法会依据《权力及特权法》查办此案等事项。

另一边，香港立法会民主派会议召集人毛孟静指出，林郑月娥在记者会中坚持不用“撤回”字眼，是避免影响管治威信，但其道歉已是“太少、太迟”。

香港公民党党魁杨岳桥则直斥林郑月娥，认为港人完全感受不到其真诚道歉。

民主党议员黄碧云表示，这次事件再次反映高官问责制变成无人问责和推卸责任，希望香港市民更加了解“现时不止个别法例、官员特首问题，是整个管治体制出问题”。黄碧云称，民主党下一步会更积极推动整个政治体制改革，要求重启政改。他还批评，当前监警会没有民主派委员，反映出香港政府的相关委任有问题。