特朗普与习近平通电话 表示二人将在G20峰会会晤

美国总统特朗普通过推特表示自己与中国国家主席习近平通电话，双方进行了“非常好”的交谈。

特朗普在推特中也表示，自己与习近平将在下周于日本大阪举行的20国集团（G20）峰会进行“加长会面”（extended meeting），并指双方团队会在会议前展开对话。

据央视新闻客户端报道，中方则回应习近平是“应约”同特朗普通电话。特朗普在通话中表示期待与习近平在G20峰会期间再次会晤，就双边关系和双方“共同关心的问题”进行深入沟通。

特朗普也强调美方重视美中经贸合作，希望双方工作团队能展开沟通，尽早找到解决当前分歧的办法，并相信全世界都希望看到达成协议。

而习近平则重申中美关系近期遇到困难，不符合双方利益，强调中美合则两利，斗则俱伤。他说，中美应按照达成的共识，在互相尊重、互惠互利的基础上，推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系。

习近平指出，中美作为全球最大的两个经济体，要共同发挥引领作用，推动G20大阪峰会达成积极成果，为全球市场注入信心和活力。他也愿意同特朗普在G20期间举行会晤，就事关中美关系发展的根本性问题交换意见。

习近平强调，在经贸问题上，双方应通过平等对话解决问题，关键是要照顾彼此的合理关切，也希望美方公平对待中国企业。他同意两国经贸团队就如何解决分歧保持沟通。

特朗普推特截图（推特）