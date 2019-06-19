整改"崇洋、封建"地名 海南民政厅：倡导文化自信

据新京报报道，海南、河北、广东等中国多地民政部门近日纷纷列出不规范地名清单，多个建筑物、居民小区等被认定取名不规范，理由包括“怪异难懂”“刻意夸大”“封建色彩”“崇洋媚外”等。

海南省民政厅近日发布《关于需清理整治不规范地名清单的公示》。该名单显示，海口市、三亚市等多地共84个地点在整治名单中。昨日(18日)，海南省民政厅区划地名处工作人员黄宏溪回复新京报记者称：“这次公示是针对以‘大、洋、怪、重’命名的。比如‘大’肯定是指夸大的、超过地理范围的，比如没有花园的叫‘花园’，没有广场、达不到密度的叫‘广场’，有的叫‘中央’、‘首府’的。我们这次主要突出(整治)‘洋’名，就是以外国的地名、人名命名的地名。”

针对“大、洋、怪、重”的执行标准问题，黄宏溪介绍，如果原来在工商部门注册登记的不是叫某“洋名”，实际用名改为某“洋名”，那肯定是违法违规的，需要积极整改。至于加盟店性质的店铺，即使其总部经过有关部门批准，也需要协调更改。不过，黄宏溪指出，如希尔顿酒店这类由外语音译成汉字，且经过有关部门批准的名字，将不被纳入整改名单。

“现在提倡文化自信，中国的土地上却叫外国的名字，这是文化的割断。”黄宏溪谈及整改理由时说。