香港特首林郑月娥昨天下午见记者,表示为修订《逃犯条例》引起社会矛盾、纷争及焦虑“向每一位香港市民真诚道歉”,但未表明“撤回”修例。她其后去信公务员,对与修例有关的连串事件造成“焦虑”(anxiety)表示“深感遗憾”,并表示希望公务员会继续支持她。

据明报报道,林郑月娥在信中强调,她的不足在于对修订《逃犯条例》敏感程度的判断“少于足够”(less than adequate),以及处理修例过程做得不够。她就政府总部停开数日造成不便,向在政总工作的公务员致歉;又称对警员与示威者之间出现互不信任的紧张关系(tension)感到伤感,感激警方的“忠诚服务”(devoted service)。她又感谢保安局及律政司人员的专业和付出。

林郑月娥表示,服务公众是其终身事业,她仍希望继续带领公务员团队服务社会。她期望社会撕裂可尽快修补,并重建市民对管治团队的信心,“我希望你们能继续给予支持”(I look to you for your continued support)。