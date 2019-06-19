戴德梁行：贸易战下中资自香港大额物业成交退场

国际房地产服务商--戴德梁行昨天发布的数据显示，受中美贸易战影响，来自中国大陆的资金持续紧缩，自去年第三季以来，成交额10亿港元（约1.75亿新元）以上的大额物业成交中，中资占比为零；与此同时，包括主权基金等在内的机构投资者趋于活跃，积极在香港寻找写字楼的投资机会。

据路透社报道，戴德梁行香港资本市场部执行董事高伟雄在发布会称，自去年中国开始与美方展开贸易谈判后，限制了一些资金离开中国，所以下半年中资在香港的大额物业成交（10亿港元以上）降至为零至今；同时香港本地投资者也采取持平态度。但反观国际房地产基金的投资则增加，占比愈来愈大。

高伟雄说：“我们看到（来港投资的）国际房地产基金愈来愈多，他们自2003、04年开始出现，投资占比持续增加，他们的（投资）胃纳也比较大。”

他称，这些基金的团队比较简单，故一般以购买写字楼为首选，而他们背后的“金主”包括了主权基金、退休基金、保险资金，这些资金也更多地留意香港市场。“我们看到未来假如中美贸易局势纾缓，（这些资金投资）趋势可能会更明显。”

该行曾作研究，海外主权基金投放亚太区房地产占其整个投资组合比例目前只有1%，若他们将这个比例提高至4至5%，规模相当大，但相信这亦不会是一、两年内完成。

高伟雄说，国际房地产基金来说，香港有几大优势，包括本地法律与世界接轨、利率相对低、且港元与美元挂钩，不用进行汇率对冲，因此投资相对简单。

该行估计，今年第二季国际房地产基金在本地大额物业成交宗数占比75%，占总交易额约93%；去年第四季该两比例分别为50%及87.5%。而今年首季，受跨年等因素影响，大额成交宗数为零。



