最新QS世界大学排名发布：清华北大取得历史最高名次

最新的QS世界大学排名今天凌晨发布，麻省理工第八年蝉联第一，斯坦福、哈佛随后。中国高校今年表现不俗，清华、北大两所顶尖大学在此次排名中取得了史上最高名次，分别排名全球大学第16位、第22位。

据《新京报》消息，清华、北大两所高校均跻身前30，分别位列第16和第22，这也是目前为止，两所学校在QS世界大学排名中取得的最好成绩。

清华、北大取得高名次的背后，是两所学校连续五年的排名上升。而更大的背景是整个中国教育系统的持续进步。

除却清华北大，中国高校在此次排名中表现突出的还有复旦大学、浙江大学、上海交通大学、中国科技大学，都跻身进入全球前100名。

其中，复旦大学今年排名世界第40位，去年排名第44位。浙江大学排名世界第54位，已经接近前50名，同去年相比上升了14位。上海交通大学基本保持稳定，今年的排名在全球第60名。

整体来看，中国大学的学术研究影响力在持续进步。在中国42所参与本次排名的大学中，有32所大学的QS论文引用指数较去年上升。

QS总共评估了中国排名前十的大学中过去五年间发表的428192篇研究论文，从而分析其研究影响力。与此相比，美国排名前十的大学总共发表了443996篇论文。这意味着中国与美国的论文产出数量差距现在只有15804篇，而去年的差距为37233篇。

不过，中国大学的毕业生在雇主的声誉平复中有所下降。在42所参与排名的中国大学中，有35所大学的QS雇主声誉评分较往年降低。

QS （Quacquarelli Symonds）自2004年发布首届QS世界大学排名，此后，QS的排名已成为世界上最受欢迎的比较大学表现的数据来源。