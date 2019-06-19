中国暂停从第三家加拿大企业进口猪肉 加大瘦肉精抽检力度

中国海关总署昨天称，暂停从第三家加拿大公司进口猪肉产品，此前在该公司输华猪肉产品中检出莱克多巴胺（俗称“瘦肉精”）。此事加深了中国与加拿大的贸易和外交纠纷。

据路透社报道，海关总署在其微信公众账号中称，这家企业是Frigo Royal。一些国家使用莱克多巴胺作用饲料添加物以促进猪的肌肉生长，但中国禁止使用该成份，也不允许进口猪肉有该物质残留。

海关总署的通知称，将加大对加拿大输华猪肉莱克多巴胺的抽检力度。位于魁北克的Frigo Royal未立即回复置评请求。

中国在4月因标识问题暂停从加拿大的两家企业Olymel LP和Drummond Export进口猪肉产品。中国还暂停进口加拿大油菜籽。

对此，加拿大农业部长比博（Marie-Claude Bibeau）对记者表示“这绝对不是好消息”，并称食品检查员正调查此事。“我向出口商和业界发出的信息是要非常警惕，确保尊重我们与中国出口协议的所有规则。”

去年12月加拿大应美国要求，让温哥华警方拘留中国华为首席财务官孟晚舟，此后中加关系急转直下。

加拿大官员本月表示，他们已收到中国警告，称猪肉出货“近来出现一些不合规案例”后，中方将加强对加拿大肉类和肉制品进口的检查。

中国海关通报显示，南京海关当局6月3日在Frigo Royal输华的猪肉产品中检出莱克多巴胺残留。

中国先前曾警告加拿大，将打开所有加拿大肉类集装箱检查，某些情况下可能对100%内容物都进行检查。

