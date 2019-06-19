美在台协会处长︰台湾可信赖美国承诺

美国在台协会（AIT）处长郦英杰昨天发表演说时，强调美台共享民主自由价值，使双方得以超越种族，甚至是历史界线紧紧链接。他表明，在国际民主大家庭之中，台湾永远拥有一席之地，台湾也可信赖美国对美台共同未来的承诺坚定不移。

据《自由时报》报道，郦英杰在“深化印太地区经济与商业合作论坛”发表演说时称，美国七十多年来推动自由且开放的印太地区，但过去十年间，规则的、秩序的基本完整性开始受到质疑，“就是因为中国大陆拒绝尊重并遵守国际体系的规则及标准”。

他强调，这也是“迄今为止对整个国际体系的最大威胁”，美国的种种行动都是在捍卫基于规则的秩序。

谈到美中贸易摩擦，他表明美国严重关切中国大陆扭曲市场的补贴措施、盗窃智慧财产权行为及缺乏市场导向的作法，“科技可说是美中意见分歧的问题核心”。他认为，在美中升高贸易冲突后，大批厂商移出大陆，这不只是因为美国的关税，更多外国公司考量的是“大陆不再是个有利的投资环境”。

此外，郦英杰称企业投注到台湾市场，因为台湾是值得信赖的合作伙伴，许多美国的主要科技大厂都在大幅加码投资台湾，而且美台的投资关系是双向的，他对美台关系的未来相当乐观。

郦英杰强调，因美台共享民主自由价值，使双方得以超越种族，甚至是历史界线紧紧链接。在国际民主大家庭之中，台湾永远拥有一席之地，台湾也可信赖美国对美台共同未来的承诺坚定不移。

美国在台协会昨天与贸协（TAITRA）共同举办“深化印太地区经济与商业合作论坛”，除郦英杰与贸协董事长黄志芳出席、台湾行政院政务委员邓振中主持座谈外，包括澳洲驻台代表高戈锐、日本驻台副代表西海茂洋、帛琉驻台大使欧克丽与索罗门驻台大使王哲夫等出席，印尼也罕见由经济统筹部次长透过影片发表致词。

