日媒：美国对华为禁令导致日企损失惨重

由于中美贸易摩擦恶化，中国华为突然被美国商务部纳入禁运措施对象名单。在日本企业中，向华为手机提供零部件的各电子零部件企业深受影响。大型智能手机企业的放缓是否将拖累零部件各企业的业绩？对其盈利将造成怎样的影响？

据日经中文网报道，美国商务部5月15日宣布了对华为的禁运措施。华为除了手机之外，还在全球通信基站领域拥有较高份额。全球智能手机年销量约为15亿部。华为在4月将销售目标定为2.5亿部，但也有可能下调目标。

如果华为产品销售下滑，对日本企业的影响将难以避免。智能手机除了半导体和液晶面板之外，还使用大量电子零部件。其中，对村田制作所、TDK、京瓷和太阳诱电这四家的影响巨大，令人担忧。

那么，影响金额有多大呢？在高盛证券负责电子零部件领域的投资调查部长高山大树的协助之下，“日本经济新闻”进行了估算。根据上财年的业绩，在设想各企业完全不向华为供货的情况下计算了数值。

首先是向华为供应充电电池的TDK。华为的智能手机以高端产品为主，充电电池的收益性也相对较高。用于去除噪音等的电感器和用于手机摄像头的致动器也有可能受到影响。按营业利润计算，有可能导致最多90亿日元（约1.13亿新元）的下降。

涉足陶瓷电容器的村田制作所和太阳诱电所受的影响巨大。英国调查公司IHS Markit的统计显示，华为基站设备的全球份额为31％，排在世界第一位。如果禁运导致通信基站的客户流失、华为自身的设备投资放缓，电容器的销售有可能下滑。因此，村田有可能发生约100亿日元的利润下降，而太阳诱电发生逾10亿日元的利润下降。如果包括涉足半导体封装的京瓷在内，四家企业的营业利润下降总额将达到250亿日元左右。

股价已开始体现相关影响。如果以美国宣布禁运之前的5月14日收盘价为基准，TDK和村田的股价在最近1个月内下跌了一成左右。同样涉足电子零部件、影响相对较少的日本电产等则股价持平，与其形成对照。

太阳诱电社长登坂正一表示，“影响或将很明显，但不管是智能手机还是基站，如果没有华为，还会产生替换需求，也许能在很大程度上抵消”，显示出乐观姿态。另一方面，也有外资证券公司指出，“太阳诱电最近几年主要靠基站相关业务支撑业绩，担忧相关影响的投资者很多”。

各电子零部件企业此前经历过“苹果冲击”和“三星冲击”，有过盈利复苏的经验。目前，这些企业正在以电子化和自动驾驶等面向汽车的业务为中心，进一步推进业务的多元化。不知能在多大程度上抵消此次华为禁运的影响。