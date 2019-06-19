台网媒民调：郭台铭支持度领先韩国瑜

台湾2020总统大选迫在眼前，国民党初选情势未明，其支持度最高的两位候选人，鸿海董事长郭台铭及高雄市长韩国瑜的竞争持续白热化。有民调显示，郭台铭的支持度稳定攀升，并且已领先韩国瑜，可望出线代表国民党角逐2020总统大选。

台湾网媒“ETtoday新闻云”于6月12日至17日，进行“2020总统选举追踪调查”。该民调显示，郭台铭的支持度稳定攀升，从5月13日的22.8%，一直增加到前天（17日）的31.3%；韩国瑜则从29.3%逐渐下降至24.7%。郭台铭可望在国民党内初选中脱颖而出。

郭台铭在59岁以下、居住在台湾北部或南部地区、政党倾向泛蓝或中间选民、教育程度在高中/职及以上等族群均获得相对较高的支持度；韩国瑜则在60岁以上、政党倾向国民党者、教育程度在国/初中及以下等族群获得相对较高的支持度。

该民调显示，国民党若是由韩国瑜出马，与总统蔡英文、台北市长柯文哲竞逐时，三人的支持度排序变为蔡英文31.6%、韩国瑜31.0%、柯文哲24.1%，蔡英文支持度已追过韩国瑜形成平手，柯文哲一样位居第三。

相较于6月10日的调查结果，当韩国瑜对上蔡英文及柯文哲，韩国瑜支持度变化也不大，蔡英文支持度略升1.9%，而柯文哲则略降1.1%，蔡英文已反倒略微领先第二名韩国瑜0.4%，两人可谓平手的局面。

