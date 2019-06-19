特朗普若扩大对中国加征关税 美国假日购物季要凉

如果美国政府对另外3000亿美元（约4103亿新元）中国输美产品征税，由于这些产品包括了科技产品、游戏机、玩具、婴儿床、装饰品及圣诞帽，对许多美国人而言，今年恐将度过一个紧巴巴的假日购物季。

据路透社报道，美国加征关税将使得这些产品及许多其他消费品的进口成本增加25%，而目前正值全美各地零售业者开始为年底购物旺季做准备的时候。但消费者现在基本未受到中美贸易战的直接影响，因特朗普政府前几轮的关税主要是针对卖给制造商、而非消费者的进口产品。

不过在中美5月贸易谈判破裂后，特朗普正将贸易战升级，准备把关税扩大至几近所有中国输美产品。美国政府正在力促中国进行广泛的经济和贸易改革。

特朗普称，他将在与中国国家主席习近平于本月底举行的20国集团(G20)日本峰会期间进行会谈后，决定是否启动下一轮关税。

为给新一轮关税行动做准备，美国贸易代表办公室（USTR）周一开始举行为期七天的听证会，征询美国零售商、制造商和其他企业对总统特朗普计划对另外3000亿美元中国输美商品加征关税的看法。在举行听证会之前，已有上千家企业向USTR提交了意见书。

根据路透对美国统计局所发布数据的分析，玩具、电话和电视都被列入征税清单，这些都是美国从中国进口价值最高的产品类别。此外，去年中国输美的圣诞节商品总价值至少23亿美元，其中包括装饰品、耶诞场景商品以及圣诞树灯饰。

纽约州北部一家圣诞商品家族企业的高管表示，公司“千里迢迢”到处另外找寻许多传统假期商品的供应商。

“不过要找寻其他国家生产包罗万象的商品，从圣诞帽、圣诞袜，到玻璃饰品等等，实在有困难，我们做不到这一点，”纽约州奇克托瓦加镇Gordon Companies的高登（Nathan Gordon）在6月12日张贴的公众评论中表示。

一些之前得到特朗普政府豁免，以减轻消费者负担的商品，如今也被列入征税清单。包括一系列儿童安全与游乐设备，例如儿童高脚椅、游戏护栏以及秋千。

计划中的关税将对至少8亿美元上述商品造成冲击。

智能手表、智能音箱和蓝牙音频设备也包括在内。美国消费技术协会估计，2018年从中国进口的该类别商品价值多达179亿美元。

沃尔玛、塔吉特(Target)以及另外超过600家企业上周致函美国总统特朗普，敦促其化解与中国的贸易争端，称关税伤及美国企业与消费者。

