崔天凯：中美必须对两国关系未来作出正确战略判断

中国驻美大使崔天凯表示，中美必须对两国关系未来作出正确的战略判断，制定清晰的发展规划，才能继续维护和促进两国人民的根本利益和世界人民的共同福祉。

美国华人华侨纪念中美建交四十周年纪念活动当地时间18日在华盛顿国会山举行。崔天凯在出席活动致辞时作上述表示。

据中新社报道，围绕中美关系发展，崔天凯提出“增进了解，避免误判”“相互尊重，妥处分歧”“把握方向，加强合作”“夯实基础，顺应民意”四点意见。

他说，积极推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系是两国元首达成的共识，也为两国关系发展指明了方向。中美的共同利益远大于分歧，合作远大于摩擦。合作是中美唯一的正确选择，也是国际社会的普遍期待。面对恐怖主义、气候变化、公共卫生等全球性问题，现在比以往任何时候都更需要中美紧密合作、携手应对。

崔天凯说，中美社会制度、历史文化、现实国情不同，有各自利益和关切，是正常的。过去40年，世界和中美两国都发生了很大变化，双边关系需要调整并有不同意见，也是正常的。有分歧并不意味着要对立，但要妥处分歧，就必须相互尊重，尊重彼此的主权和领土完整、尊重对方人民选择的社会制度和发展道路。台湾问题是中美关系中最重要、最敏感的问题，一个中国原则是中美关系的政治基础，这条红线，不可逾越。

崔天凯最后表示，我们绝不能让矛盾和分歧来定义当前的中美关系，更不能让偏见和误判来左右未来的中美关系。中美关系的未来肇始于当下每一个判断和决定，掌握在包括旅美华人华侨在内的两国人民手中。“林肯总统曾经说过，预测未来最好的方法就是创造未来。”