中国应急管理部：四川长宁6级地震已致16.8万人受灾

中国应急管理部透露，截至今天早上6点，四川长宁6级地震已造成16.8万人受灾，15897人紧急转移安置，据初步统计，目前共有88户100间房屋倒塌，102户182间严重损坏，21667户27954间房屋一般损坏；直接经济损失6502万元（人民币，下同，约1288万新元）；详细灾情正在进一步统计中。

据央视新闻消息，地震还造成重庆市大足区、荣昌区七间房屋倒塌，30多间不同程度损坏，直接经济损失93万元；云南省昭通市水富市20多间房屋不同程度损坏。

应急管理部派出的工作组已于昨天下午抵达灾区，重点了解受灾群众安置情况，并对当地抗震救灾、妥善安置群众、排查灾害隐患、防范地震次生灾害等进行指导，应急管理部地震现场工作队在震区架设了三个强震流动观测点，对长宁、兴文、江安、高县、珙县24个乡镇69个烈度调查点开展了现场调查。

救灾方面，应急管理部、国家粮食和物资储备局向灾区紧急调派的帐篷、折叠床、棉被等中央救灾物资，已经于昨天全部运抵灾区，并有序发放到受灾群众手中。

目前地震伤员基本得到救治，受灾群众得到基本安置，灾区大部分电力和中断道路已经恢复，长宁县10个受灾乡镇、159个自然村、15个居民社区的灾情初步排查工作基本完成，灾区生产生活基本恢复正常。