调查：中美贸易摩擦打压亚洲企业信心跌至10年低位

根据汤森路透/欧洲工商管理学院（INSEAD）调查，亚洲企业信心第二季跌至2008-09年金融危机以来的最低点，因中美贸易战打乱全球供应链，且毫无短期内趋缓的迹象。

据路透社报道，在截至6月的三个月期间，追踪企业六个月展望的汤森路透/INSEAD亚洲企业景气指数跌至53，前两季均为63。数据若超过50，意味着乐观回复者数量超过悲观者，但企业担心贸易战长期持续的威胁，使指数跌至2009年第二季以来最低。

欧洲工商管理学院新加坡经济学教授Antonio Fatas称：“（该指数）三个季度之前大幅下滑，我们当时认为是因为贸易战的不确定性，大家对未来充满担忧。”

他还说：“而接连四个季度都维持低位后，我们感觉到这不仅仅只是不确定性的问题，而是经济增长真的在放缓。我们看到经济活动在下滑，并不只是预期经济活动将下滑。”

调查参与者称，全球贸易战是企业面临的最大风险，其次分别是英退以及中国经济放缓，这已是连续第四个季度出现相同的因素排序。

此次调查访问了亚太区11个国家/地区的95家企业。这11个国家/地区约占到全球国内生产总值(GDP)的三分之一，人口占到全球总数的45%。

调查于5月31日至6月14日进行。

