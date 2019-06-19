四川地震局：长宁地震为天然地震未受页岩气开采影响

中国四川省地震局四川地震预报研究中心主任杜方昨天表示，经过该局昨天一上午的震情趋势会商，认为长宁县地震属于自然地震，未受到人工干预的影响。四川宜宾市长宁县前晚发生6级地震。

据《中国经营报》报道，杜方介绍，川南地区属于中国大陆华南地块与青藏地块的结合地带，宜宾地区位于比较稳定的华南地块，这里没有大规模的构造，主要是一些小的构造。历史上以中等、四五级地震活动为主。

经过判断，四川省地震局认为长宁地区的断裂带的长度只有20余公里，由于规模较小，因此发震能力小。与之相比龙门山的断裂带长达500公里，而且平行有三组，因此可以有8级地震的承载力。

杜方说：“长宁地区的断裂带零碎、小，而且纵横交错，因此未来可能还会出现4至5级的地震活动，但短期发生更大级别的余震可能性小。”不过震区应该加强防范，避免余震带来的房屋倒塌等次生灾害。

报道称，在长宁地震之后，有传闻称此次地震与大规模的页岩气开采有关。5月20日，中石油西南油气田公司曾发布消息称，位于长宁县的两个气井投产，长宁页岩气区块日产量达到1006万立方米。

杜方对此认为，从已知的地质数据看，本次地震为天然地震，与当地的地质构造、应力有关，而非人工干预。“比如震源深度、波形都有差异，因此我们认为与页岩气开采没有关系。”