学者：习特会传递积极信号 但无法扭转中美关系质变

美国总统特朗普和中国国家主席习近平昨天通电话，确定下周在日本举行的20国集团（G20）峰会期间举行会晤。受访学者预判，此次会晤将成为重启贸易谈判的重要转折点，但会晤无法扭转已经发生质变的中美关系。

南京大学国际关系研究院院长朱锋受访时向《联合早报》指出，中美在贸易问题上展开一个多月的舆论战和对攻战后，两国领导人确定在G20峰会上会面，传递了一个积极信号，“双方还是要解决问题，而不是简单的争吵和对立”。

他判断，伴随着G20习特会的正面气氛，很可能会像去年底中美首脑在布宜诺斯艾利斯的会晤那样，成为重启贸易谈判的重要转折点。

两国首脑去年12月在布宜诺斯艾利斯共同出席G20并进行会晤后，宣布达成90天“停火”协议。中美之后经过多轮贸易磋商，一度让外界看到双方达成协议的希望。

不过，美国上月5日宣布对中国加征关税，中美贸易谈判形势急转直下，双方贸易磋商团队上月10日在华盛顿举行最后一轮谈判后再无接触。

中美随后相互加征关税，并对彼此企业发出制裁威胁，中国还在上月底亮出“稀土牌”，作为在贸易战的反制工具。

G20峰会被视为双方领导人避免中美贸易战持续升级的最后机会之一。华中科技大学教授陈波受访时分析，此次两国领导人会晤，最好的结果是双方达成原则性协议，回到去年4月初贸易战开打前的情况，但这个概率不会太大。

他估计，更大的可能性是美国会搁置对3000亿美元（4100亿新元）中国输美商品征税的计划，向外界释放稳定的信号，“也就是贸易战不会很快解决，但不会严峻下去”，之后双方将继续就早前的贸易协议文本进行磋商。

美国贸易代表办公室从本周一起，就进一步将价值3000亿美元中国输美商品关税调高至25％，举行公开听证会。特朗普早前恫言，如果在峰会上达不成协议，美国将立即实施上述关税计划。

在两国宣布领导人会晤消息后，白宫国家经济委员会主任库德洛在接受福克斯新闻访问时表示，美国希望下来的贸易谈判重点是结构性改革和执行机制。

库德洛说：“美国希望继续就知识产权盗窃、强制技术转让、市场开放和关税等结构性改革进行对话。”

他还说，美国一直在寻找一份可执行的协议，“这绝对是至关重要的”。

美国大选压力让特朗普开始着急

有分析指出，由于美国国内大选脚步逼近，特朗普将有更大动力在中美贸易谈判中见好就收。

陈波分析，贸易战对美国整体经济或许没有太大影响，但个别群体会受到冲击，例如美国农业州的农民，也就是特朗普的铁票仓；此外，美国商界早前希望借特朗普之手，迫使中国市场更进一步对外开放，但近期对持续打贸易战的反对声浪也在变大。

陈波说，最近美国多个主流民调显示，特朗普的支持率落后于民主党参选人，如果中美贸易战达不成协议，在选举上可能给特朗普减分，“面对国内压力，特朗普可能急于摘这个桃子”。

中美关系总体仍让人担忧

不过，即便中美双方在贸易问题上取得进展，学者仍不看好两国关系得到实质性改变。

朱锋认为，恢复贸易谈判并不能解决中美间的科技战，以及中美关系整体下滑，走向新型大国竞争的局面，中美关系总体还是令人担忧。

他说：“贸易谈判恢复，即使是达成协议，并不能使得中美关系在目前已经发生质变的情况下，有实质性的扭转和改变。”

（《联合早报》上海特派员杨丹旭报道）