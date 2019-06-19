港保安局长呼吁市民：对政府有不满意的地方 不要宣泄在警方身上

香港保安局长李家超今午就近日大批市民在反对《逃犯条例》修订的活动中涉及警务人员的行动，出席立法会会议回应议员急切口头质询。他希望市民有“同理心”，“对于政府有不满意的地方，不要宣泄在警方的身上，警察都是尽忠职守”。

据《明报》报道，李家超回应自由党邵家辉提问时称，上周三（12日）下午也有在场记者见到，是有示威者先有组织地冲击警方防线，当中涉及投掷砖头、铁马和木棍，甚至有人推铁马（栏杆）和曾燃点火种。

他接着引述网上已经有针对警察在校子女的贴文，称明白部分市民或“有情绪”，但香港需要警方维护治安和调查刑事罪行，“对立对大家都没好处”。

李家超说，市民“对于政府有不满意的地方，不要宣泄在警方的身上，警察都是尽忠职守”；警察在遇到生命威胁及维护社会治安等情况时，必须要有适当行动，“警队都是为了香港整体的繁荣安定来作出贡献”，希望市民有“同理心”。

公民党郭家麒则问李家超，当天是谁下令向示威者开枪，他和特首林郑月娥是否知情，又是否涉及中联办下令。李家超回应称，“任何涉及行动的都是由警队来执行，警队的最高负责人是警务处长（卢伟聪），我没有参与”。

民建联梁志祥表示，他当天也亲眼目睹有冲击警方的示威者掷砖，有现场警务人员应声倒地，问警方会否调查发动这次冲击的组织等。李家超表示，政府已清晰表达对事件的立场，相信当天在场绝大部分和平示威者并没有参与和接受这次冲击，诉诸暴力和令人受伤。

李家超强调，警方往后的调查并不会针对连日和平表达意见的市民，警方也已无条件释放早前拘捕八名涉嫌游荡的市民，称公众可以“放心”。