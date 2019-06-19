刘慈欣《三体》将拍电视剧 预计今年9月开拍

中国国家广电总局电视剧电子政务平台透露，改编自著名作家刘慈欣同名科幻小说的《三体》已通过备案，该电视剧将于今年9月份开拍，共24集。《三体》是刘慈欣创作的系列长篇科幻小说，共三部，讲述地球人类文明和三体文明的信息交流、生死搏杀及两个文明在宇宙中的兴衰历程。

据观察者网报道，根据备案信息，电视剧设定为2005年，地球基础科学出现了异常的扰动，一时间科学界风雨飘飘，人心惶惶。离奇自杀的科学家，近乎神迹的倒计时，行事隐秘的科学边，神秘莫测的《三体》游戏……纳米科学家汪淼被警官史强带到联合作战中心，并潜入名为“科学边界”的组织协助调查。迷雾之中，汪淼接触到一个名为ETO的组织，发现其幕后统帅竟是自杀身亡的科学家杨冬的母亲——叶文洁。随着ETO与作战中心你来我往的不断博弈，汪淼和史强逐渐确定《三体》游戏中的世界真实存在。而所有事件的源起，是两个文明为了生存空间，孤注一掷的生死相逐。在联合作战中心及科学家们的共同努力下，汪淼、史强等人坚定信念、重燃希望，带领大家继续准备着在今后与即将入侵的三体人展开殊死斗争。

报备机构为上海游族文化传媒有限公司（简称：游族影业），游族影业也是《三体》电影的出品公司，2015《三体》宣布开拍并与当年杀青，当时《三体》计划2016年7月上映，但在2016年，制作方游族影业宣布《三体》无限延期。

《三体》这个电影项目在中国早已启动多年，却一直处于“难产”状态，刘慈欣曾表示：“从我自己来说，我倒是希望拍一些比较容易的，至少是视觉上、故事上比较容易一些的，《三体》以我们目前的经验来说有一定困难。”

