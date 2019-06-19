倡本年度不应恢复《国歌法》二读 港立法会主席：政治事件可暂时放到一边

香港立法会国歌条例草案委员会早前完成审议，以27票赞成，12票反对，通过将草案提交大会恢复二读辩论。立法会主席梁君彥今天在会见传媒时表示，仍等候当局通知何时将《国歌法》提交立法会二读，若当局接受其意见，该草案可能今年不会提交至立法会

据《星岛日报》报道，梁君彥表示，仍等候当局通知何时将《国歌法》提交立法会二读，若当局接受其意见，该草案可能今年不会提交至立法会。他希望政府尽快通知本年度会否将《国歌法》提交立法会审议。

梁君彥说，经过反对《逃犯条例》修例争议，香港立法会需要时间修补及平静，“政治事件可暂时放到一边”。

他表示，由于立法会今年仍有紧急的法案需要处理，并有大量议程需要讨论，不少是牵涉经济受及民生，包括税务宽减、延长法官的退休年龄等，冀议员重新聚焦议会事务。

梁君彥称，立法会理解及接受不同人士表达意见，并呼吁所有市民和平对政府及立法会表达意见，并说议员及政府会听到在和平及理性下所表达的意见。

梁君彥还表明，如何定性相关冲突事件，大众自有公论，并说不愿看到引起如此大的骚动。对于有议员称，警方在施放催泪弹期间被保安挡在门外，无法进入立法会内，他则表示当时有保安理由，行管会将检讨保安安排。

