中国工信部：发生起火事故的新能源车企 应在半天内上报基本信息

中国在过去两个月内发生多起电动汽车突发冒烟、起火、燃烧事件，涉及特斯拉、蔚来等知名电动汽车品牌。对此，中国工业和信息化部装备工业发展中心发布通知，要求新能源汽车生产企业在10月底前完成新能源汽车安全隐患排查工作，形成书面报告如实上报。

据观察者网报道，中国工信部前天发布《《关于开展新能源汽车安全隐患排查工作的通知》》，称对于未按要求开展排查、虚报瞒报的企业，将处以暂停或取消企业及产品公告、剔除新能源汽车推广应用推荐车型目录等处罚。

工信部装备中心要求，企业监控平台应当落实7×24小时全天值班制度，设置故障处理联系人。对于出租车、网约车、物流车、公交车等高使用强度的运营类车辆，应按照行驶里程和监控平台数据分析结果设定排查比例。

工信部装备中心强调，企业应当承担新能源汽车安全第一责任，对发生起火燃烧事故的新能源汽车企业应及时开展事故调查，生产企业应在12小时内（如造成人员死亡或重大社会影响的，应在6小时内）将事故的基本信息，48小时以内将事故详细信息，主动上报新能源汽车工作联席会议牵头部门和装备中心。

目前，工信部装备中心已开通新能源车安全隐患专项排查系统，要求新能源汽车生产企业按照平台要求，如实上报事故信息及安全隐患排查的有关情况。