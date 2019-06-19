中国外交部谈中美贸易磋商：达成互利双赢的协议是全世界的期盼

针对记者提问有报道称美国贸易代表莱特希泽昨天在参议院听证会上谈到中美的经贸分歧时说，“与中方的对话是行不通的”，中国外交部今天回应说，中美在经贸领域的分歧是可以通过对话和协商来找到一个解决办法的，只要这样的对话协商建立在互相尊重、平等互利的基础上。

据澎湃新闻报道，中国外交部发言人陆慷在主持例行记者会时说，昨天中国国家主席习近平与美国总统特朗普应约通话时，特朗普明确表示，美方重视美中经贸合作。他希望双方的工作团队能够展开沟通，尽早找到解决当前两国经贸分歧的办法。

“特朗普还说，相信全世界都乐于见到美中两国尽快达成协议。习近平也表示，同意两国的经贸团队保持沟通。”

陆慷强调，中美达成互利双赢的协议不仅符合中美两国和中美两国人民的利益，也是全世界的一个期盼。“我注意到你援引的是莱特希泽大使的一个表态，但实际上，昨天白宫经济委员会主任库德洛在接受媒体采访时也有一个表态。”

陆慷说，两国元首通话后美国市场的反应表明，谈比不谈好。

陆慷表明，中美在经贸领域的分歧是可以通过对话和协商来找到一个解决办法的，只要这样的对话协商建立在互相尊重、平等互利的基础上。“在磋商过程中，正如习近平主席昨天在通话中所指出的，最重要的是要总体均衡照顾彼此合理关切，找到双方都能接受的解决办法。我今天再次重申，违背这一原则是没有出路的。”

