民进党中执会提名蔡英文竞选连任 卓荣泰：今天不是道喜的日子

台湾民进党中执会今天提名总统蔡英文竞选连任，民进党主席卓荣泰表示，中执会已经正式通过公告蔡英文是民进党第十五届总统候选人，但是“今天并不是我们在这里道喜的日子”，而是全党要交付重要责任给蔡英文的时候。

据联合新闻网报道，卓荣泰在中执委通过提名蔡英文后说，蔡英文已经七个月没有进到这个会议室，不过他表示“我们也向总统报告，我们会努力让妳在最快时间再回来这里主持会议”。

卓荣泰称，中执会已经正式通过公告蔡英文是民进党第十五届总统候选人，但是“今天并不是我们在这里道喜的日子”，而是全党要交付重要责任给蔡英文的时候。

他说，蔡英文经过这次辛苦的初选，再次争取到继续为台湾人奉献的机会，未来的每一天都是重要及艰难的挑战，尤其她还要面对每天繁忙的国政，因此党务系统会成为最坚实的后盾，党会扛起最困难艰钜的工作，党也会站在选战第一线，共同争取属于人民最后的胜利。

卓荣泰说，未来会形成以总统的胜选为主轴，继续维护国会优势为优先的大战略，同时与社会各界、公民团体及友好政党的紧密合作也会形成大对话，“大战略、大对话，是我们未来两支利箭”，用这两支利箭来争取未来人民最大的信任。

卓荣泰表示，此后中央党部与各级党部，加上蔡英文的竞选团队，以及所有立委提名人的竞选团队，三位一体，将组成黄金三角，用这个黄金三角继续保护本土政权，保护国会优势，坚持进步价值。