韩媒：习近平很可能在G20将金正恩无核化新提议传达给特朗普

中国国家主席习近平将从今天（20日）起前往朝鲜，展开两天访问。考量到朝美关系的现有情况，以及中国在朝鲜课题中所能发挥的影响力，有韩国媒体认为，此次访问意义自然远超强化朝中友好关系，而且习近平很可能在本月底20国集团（G20）峰会期间，将朝鲜最高领导人金正恩的无核化新提议传达给美国总统特朗普。

韩国《韩民族日报》昨天发表分析文章指出，习近平访朝意味着以往由韩朝美三方主导的韩半岛和平进程将变成韩朝美中四方主导的格局。随着中国发挥的作用越来越大，情况可能会变得复杂。

文章提到，依据韩国前任统一部长林东源的说法，朝鲜半岛冷战格局是因韩朝之间互不信任并且互相对立、美朝敌对、核武器等大规模杀伤性武器军备竞赛和军事停战协定机制这四个原因共同作用的综合产物。若想完全解决“冷战的四大根基”，中国的参与不可或缺。

此外，中国是朝鲜唯一靠山，两者是“唇亡齿寒”的血盟关系。想要消除朝鲜对“体制安全”深刻担忧，并实现经济发展，中国的参与、合作和支持就显得非常重要。因此，习近平主席这次访朝作为中国国家领导人时隔14年再次对朝鲜进行的访问，其意义自然远超“强化朝中友好关系”，足以对整个东北亚造成影响，因此受到了美国等当事国家的密切关注。

文章也指出，金正恩很可能会在会谈中向习近平释放出新的无核化信息，并称习近平通过此举获得了在金正恩和特朗普总统之间发挥斡旋和推动作用的资格。到目前为止，都是韩国总统文在寅单独在两者之间斡旋。

文章也提到，在朝美河内会谈破产后，金正恩认为，文在寅的协调者角色和韩朝美三方解决问题的格局已经遇到瓶颈，因此随之出现的变化。不过，这不意味着协调者的角色发生转移，而是“从一个人变成了两个人”。

有不少看法认为，习近平在拿到金正恩给特朗普的“礼物”之后，可能会承诺对朝鲜提供大规模人道主义援助。这一做法可能会降低朝鲜对韩国援助的潜在需求。