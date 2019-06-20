任正非首度公开谈及孟晚舟欺诈指控 称银行对涉事商业活动完全知情

华为创办人任正非昨天（19日）在一个专访中，首度公开谈及华为首席财务官孟晚舟的欺诈指控，并称涉事银行对被指进行欺诈的商业活动完全知情。

任正非在接受美国CNBC专访时，谈及美国对华为和孟晚舟的银行和电汇欺诈指控，并称涉事银行“完全了解所有的商业活动”。

除了银行和电汇欺诈指控之外，华为和孟晚舟也被指策划欺诈阴谋，以绕过美国对伊朗实施的制裁。

美国政府指控孟晚舟在华为与伊朗非正式子公司Skycom的关系方面欺骗汇丰等几家银行，以便获得银行服务。华为与孟晚舟都否认上述指控。

任正非透露，其中一家涉事银行曾与孟晚舟会面，并说孟晚舟当时是在一家咖啡厅，并与银行职员谈了一些事情，“我们应该跟与孟晚舟喝咖啡的人谈一谈”。CNBC并未提及会面的确切日期与地点或涉事银行的名字，也为交代任正非是否有透露这些信息。

任正非也称，华为的规模如芝麻般一样小。当专访记者之后谈到，华为去年的营收超过了中国两大网络公司阿里巴巴和腾讯的总营收时，任正非笑称阿里巴巴和腾讯就应加倍努力，共同协助为国家做出贡献。

任正非也淡化美国的华为禁令对公司的冲击。他17日曾指出，公司收入将在今明两年减少约300亿美元（411亿新元）。

任正非说，对营收减少不感到担忧，因为公司将在今年取得超过1000亿美元的收入，并说主要问题就出在海外业务。