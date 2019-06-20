德枪械厂商称因应政局近期发展 决定不向香港供应MP5配件

德国枪械厂商黑克勒-科赫（Heckler & Koch）昨天（19日）告诉香港媒体，因应香港近期政局发展，决定不再向香港供应MP5冲锋枪配件。

据香港《明报》今天（20日）报道，因应香港警方上周三的行动，该报向多个向警队提供武器的国家及厂商查询。 黑克勒-科赫回覆时首次承认，过去数年已停止向香港警方供应MP5枪支，目前也无意恢复供应。

该厂强调，与香港警方有长久、互信的合作关系，但有留意香港近日的政局发展，决定不再向当地供应MP5冲锋枪的配件，即使有出口许可证，也会停止输出有关配件。该厂商也说，其道德标准是不向任何正发生冲突或参与冲突的国家输出枪械。

香港警方回应称，装备部署等属行动细节，不便公开。警队不时检视物品及装备，以确保能配合实际行动需要，并因应需要，按政府既定采购程序，购入合适物品及装备。

《明报》也曾向欧盟、英国、德国及美国相关部门查询，上周警民冲突会否影响该国向香港输出武器。欧盟外交及安全政策发言人称，欧盟成员国对批准出口许口证有共同标准，但最终是否批准由各成员国自行决定。英国政府发言人表示，会继续谨慎检视出口国防物品，若发现任何出口证不符该国准则，包括与人权有关准则，会撤销相关许可证。美国及德国相关贸易部门则未有回应。

另据香港无线新闻和香港01报道，香港警方2017年初曾向黑克勒-科赫购买MP5冲锋枪配件，但被对方拒绝，并称已将香港从可供应地区列表中剔除。报道称，公司不再供应MP5，理由是香港并非北约成员国，警方正物色新供应商，并引述消息称，香港警方为此开始测试替代枪选、美国生产的SIG MPX-K短枪版本冲锋枪。