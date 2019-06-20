习近平今早前往朝鲜展开国事访问

中国国家主席习近平今早（20日）乘专机离开北京，对朝鲜进行二天国事访问。

据新华社报道，习近平应朝鲜最高领导人金正恩的邀请访问朝鲜，夫人彭丽媛也随行出访。此外，中共中央办公厅主任丁薛祥、中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪、中国外长王毅、中国国家发展和改革委员会主任何立峰等官员也一同前往朝鲜。

另据韩联社报道，习近平此行有望与朝鲜国务委员会委员长金正恩讨论重启朝美无核化谈判，打破河内金特会后停滞不前的对话僵局。

金正恩已经四次访华，终于促成习近平回访，预计朝方将以最高档次的礼宾规格接待习近平。按照朝中首脑外交惯例，金正恩很可能在平壤顺安机场欢迎，在驶往百花园迎宾馆途中，两位领导人可能同乘敞篷车巡游街头，受到平壤群众的热烈欢迎。

鉴于访朝日程较短，两位领导人可能在访问首日的当天下午举行首脑会谈，金正恩夫妇可能联袂出席欢迎晚宴。习近平可能于21日瞻仰朝中友谊塔，并与金正恩共进午餐，首脑会谈结果很可能在习近平回中国之际公布。

双方有望在迎来建交70周年的第五次朝中首脑会谈上发表提升关系的宣言，恢复到鲜血凝成的同盟关系可能不现实，但足以强化战略性蜜月关系。习近平可能邀请金正恩于10月6日建交纪念日之际访华。

这是中国最高领导人时隔14年后再次访问朝鲜，最后一次是在2005年10月，时任中国国家主席胡锦涛对平壤进行为期三天的访问。习近平曾于2008年6月以国家副主席的身份访问朝鲜。