俄媒称扩大对华农业出口不易

“莫斯科准备进入中国市场替代美国”，环球网引述俄媒的报道称，中国不仅准备增加从俄罗斯购买石油和天然气，而且还有食品等农产品。但是目前俄罗斯农产品进入中国仍存在一些困难。

据环球网引述《观点报》18日的报道，中国已经准备大量从俄罗斯购买一些农产品和食品。但现实问题是俄罗斯没有相应的供应能力。例如，俄罗斯期待到2024年对华出口200万吨大豆，而2018年俄罗斯对华大豆出口81.7万吨，存在很大缺口。

除此之外，俄企对华农产品出口还受到中国进出口规定限制。例如，中国政府最初仅批准10家俄罗斯乳制品企业的产品出口中国，今年4月该名单扩大到33家乳制品企业。物流问题也是一大阻碍。由于缺乏特种运输车辆，俄罗斯无法向中国大量运输冷冻鸡腿。

为解决出口难题，俄政府和农业企业采取多种措施。俄罗斯卫星通讯社18日报道称，阿穆尔州政府第一副主席波洛瓦伊基娜在哈尔滨举行的第六届俄中博览会上表示，阿穆尔州有意扩大对中国的大豆供应，“我们州区域内有近200万公顷的肥沃土地，每年种植超过100万吨大豆，其中40万吨出口到中国。”同时，中国佳沃北大荒农业控股有限公司与俄远东发展基金计划共同投资近100亿卢布在俄滨海边疆区建立农业控股公司。在萨拉托夫地区，一个可加工100万吨大豆和1000万吨玉米的工厂已经准备投产。

面对物流难题，俄罗斯出口中心总经理斯列普尼奥夫在博览会期间表示，“出口中心目前在致力于打造价格合理的固定物流方案保障出口运输，尤其是铁路运输方案，在食品行业里运输速度是关键。”目前已有23家俄企业拥有对华出口禽类产品资格。”

另据俄罗斯《商业咨询日报》17日报道，中粮集团正在洽谈收购俄罗斯最大的黑海粮食码头之一新罗西斯克KSK粮食码头25%的股份。俄农业市场研究所所长雷里科表示，该码头将允许中粮增加对俄粮食采购和出口交货。中国企业将能够借此向非洲和中东供应俄粮食，并在俄罗斯欧洲部分获得粮食认证后直接向中国供应。对于这一消息，中粮国际驻日内瓦的发言人未予置评。