美媒：对华贸易战重创加州经济 前四月出口下降约13%

美国消费者新闻与商业频道（CNBC）昨天（19日）发布文章表示，在中美贸易战中受冲击最大的是对中国出口农产品、电子产品和化学产品的地区。损失最严重的是美国加利福尼亚州，接着是得克萨斯州、伊利诺伊州和路易斯安那州。根据美国人口普查局(US Census Bureau)的数据，加州在今年前四个月的出口下降了约13%。

根据CNBC的报道，加州与中国的贸易总额高达1750亿美元（2379亿新币），远超美国其他州。随着流入该州的中国投资减少，加州的GDP增长将被严重影响，重创加州2.7万亿美元（3.67万亿新币）的经济（crush its $2.7 trillion economy）。

6月1日对华部分产品关税上升至25%，最新的贸易战升级使加州的整体经济增长开始降温。根据美国商务部的数据，该州经济在2018年增长了3.5％，这一速度在2019年第一季度放缓至2％。

现在，发货商们都在为即将到来的冲击做准备。在加州的奥克兰港（Port of Oakland），海事主管约翰·德里斯科尔（John Driscoll）说，5月份集装箱运输的农产品出口比一年前上升8.4%，已是连续第三个月增长。德里斯科尔认为目前出口商是赶在关税大幅提高前“提早出货”。总体看，加州对华出口已感受到贸易战的寒意。据统计，今年前四个月出口量下降约13%。

CNBC还分析了贸易战对美国各州的影响，其中加州的损失最大。2018年，加州向中国大陆出口超过163亿美元（222亿新币）商品。该州也是从中国进口商品最多的州，2018年进口额为1612亿美元（2191.5亿新币），今年前四个月达390亿美元（530亿新币）。其他对华出口大户还有得克萨斯州、华盛顿州、南卡罗来纳州和俄勒冈州。在进口方面，紧随加州的是得克萨斯州445亿美元（605亿新币），伊利诺斯州为409亿美元（556亿新币），田纳西州为266亿美元（362亿新币），格鲁吉亚为238亿美元（324亿新币）。

美中贸易全国委员会（US-China Business Council）代表了约200家在中国开展业务的美国公司，该委员会高级副总裁艾琳恩尼斯（Erin Ennis）表示，“在过去15年中，中国一直是美国公司增长最快的出口市场。”

恩尼斯还表示，若美国加征25%关税，中国采取报复措施，那可能连最巧妙的应急办法都无济于事，“今后几个月我们可能会看到美国物价上升，不仅仅是消费品的价格，还有企业高端产品所需的工业投入。”