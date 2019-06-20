中国国家发改委价格监测中心：CPI同比涨幅突破3%可能性不大

中国国家发展和改革委员会（简称发改委）价格监测中心主任卢延纯在6月20日举行的2019中国煤及煤化工产业大会上表示，预计中国全年CPI（居民消费价格指数）同比涨幅会在2%-4%左右，突破3%的可能性不大。他称，前期上涨较为明显的蔬菜、水果，随着供应的增加，价格将逐步回落。

据《中国证券报》和澎湃新闻综合报道，卢延纯称，预计6月份将是全年CPI的高点，此后将会有所回落，年底可能会有小幅的反弹。他表示，经济指标月度之间出现波动始终存在，全年中国物价将继续保持总体平稳运行的态势，不会出现大幅上涨的局面。

卢延纯称，“我们国家、政府有丰富的宏观调控的政策，即便出现个别商品价格的结构性上涨，大家要相信我们有能力、有信心、有办法加强产、运、储、销各个环节的调控，加强低收入群体的保障，保证供应”，他还称，“我个人认为，过度强化通胀预期没有必要”。

中泰证券首席经济学家李迅雷对澎湃新闻表示，6月以来食品价格季节性回落，尽管猪肉价格在上涨，但鲜菜价格大幅回落，水果价格也逐渐趋稳，预计6月CPI同比略回落至2.6%。

李迅雷称，“CPI压力主要还是猪肉价格，预计下半年会继续上涨。”

对于未来的通胀风险及货币政策，李迅雷表示，经济很难出现通胀大幅上行的局面，货币宽松持续。“应对下行压力，积极财政也会托底，政府加杠杆将会是逆周期调节的重要方式。”