蔡英文在最新桃园市民调中击败韩国瑜、郭台铭

台湾美丽岛电子报今天（20日）公布最新台湾桃园市总统大选民调，蔡英文、韩国瑜、柯文哲三方竞逐的情况下，蔡英文胜过韩国瑜2.2%。如果柯文哲缺席，蔡英文、韩国瑜一对一对决，蔡英文领先8%。

据联合新闻网和美丽岛电子报综合报道，韩国瑜、蔡英文、柯文哲三人竞逐时的民调支持度为：蔡英文28.8%、韩国瑜26.6%、柯文哲24.2%。分析显示，70岁以上、国中学历、民进党支持者皆明显支持蔡英文（指至少领先其他对手超过10个百分点），而区域立委第5选区、泛蓝民众明显支持韩国瑜，仅中立民众明显支持柯文哲。

若柯文哲缺席，韩国瑜、蔡英文对决的民调支持度为蔡英文41.5%、韩国瑜33.5%，蔡英文支暂时领先8%。

另外，国民党若推出郭台铭出马，郭台铭、蔡英文、柯文哲三人竞逐时的民调支持度为：蔡英文27.8%，郭台铭19.6%，柯文哲24.1%，蔡英文赢郭台铭8.2%，赢柯文哲3.7%。若柯文哲缺席，蔡英文、郭台铭二人对决，蔡英文38.7%，郭台铭32 %，差距6.7%。

这次民调是美丽岛电子报委托毕肯市场研究公司6月17日至6月18日对台湾桃园市进行的调查，成功完访1070人，信赖水准95%，抽样误差最大值为±3.0%。