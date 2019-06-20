投行界人士：港交所向保荐人查询“旧案子” 或与调查审批不当事件有关

香港交易所上市审批部门传出有前高层“不当审批”，协助不完全符合上市要求的公司通过新股审批。由香港媒体引述市场消息称，港交所近期积极向多家保荐人查询一些“旧案子”。有投行界人士认为，这可能与调查涉嫌审批不当事件有关。

据香港《明报》今天（20日）报道，投行界人士预测，此举可能是要透过比对资料“捉鬼”，并透露多家香港行保荐人都成为查询对象。

《苹果日报》本月10日引述消息人士报道，一名负责新股审批的港交所前高层，涉嫌联同保荐人及律师行，在上市审批过程中做出不当行为，及向个别上市申请人“放水”，开启“绿色通道”，协助不完全符合上市要求的公司通过新股审批。涉事上市申请估计超过30宗，包括已经上市的建筑股及餐饮股。

据了解，港交所去年下半年已开始向保荐人查询，对象以当地小型保荐人为主，查询主要围绕近年已上市的新股个案，内容包括申请上市时的文件档案，例如招股书的全面修改纪录。

有投行界人士透露，去年下半年开始已有港交所查询保荐人的传闻，并估计查询与港交所传出有上市审批部门前员工涉嫌不当审批有关。消息表示，港交所的查询主要针对近年新股“高产量”的香港保荐人，并称港交所去年下半年已开始启动调查，并收紧对个别保荐人的申请审批，因此近期部分保荐人的“产量”已明显下跌。

根据目前香港上市机制，主板及前称创业板的GEM上市申请流程大致相同，均需经上市部作第一步审批，其中最大分别是GEM毋须接受上市委员会聆讯，但有投行界人士透露，不当审批并非只限于GEM，因上市审批部门完成审阅文件、答问等工作后，会向上市委员会提交文件及建议，上市审批部门员工在预备相关文件时避重就轻，某程度上已可协助申请较轻易“过关”。

港交所发言人回覆《明报》查询时表示，不愿对此评论。