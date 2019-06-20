供应缺口拉大 东北猪肉价格站上“十元”关口

卓创资讯的数据显示，自进入6月份，中国东北三省（辽宁省、吉林省和黑龙江省）的猪肉价格便呈现一路拉涨走势，昨天（19日），中国辽宁、吉林多家规模场出栏价格突破“十元”（两新币）大关，且带动其他地区猪价跟涨。

据中国证券网报道，18日，吉林省以18.98元/公斤（3.76新币/公斤）的均价水平正式取代福建成为全国最高价。19日，辽宁、吉林多家规模场出栏价格突破“十元”（两新币）大关，白条肉单日涨幅高达1.50元/公斤（0.3新币/公斤），且带动河北、京津、山东，甚至西南地区猪价跟涨。

卓创资讯生猪分析师牛哲表示，据调研，虽然中国北方去产能幅度较大，生猪出栏量收紧成为不争的事实，但此次涨价亦或存在养殖与屠宰联合推动的可能，在屠宰企业清理部分积压库存后，猪价或将面临震荡下行，届时高价区或再度回归“九元”（1.78新币）时代。

整体来看，中信证券研究表示，当前已经进入生猪供给紧缺阶段，预计供给缺口将逐月拉大，猪价预计将逐月上涨，年内高点或达22-23元/公斤（4.36-4.55新币/公斤）。当前生猪养殖板块非常好的配置窗口期，继续建议一揽子整体配置生猪养殖板块，重点推荐温氏股份、牧原股份、正邦科技、天邦股份、唐人神、新五丰等。