报告：北京市常住外来人口增量增速“双下降”

中国北京市社会科学院、社会科学文献出版社昨天（19日）发布的一份报告显示，北京市常住外来人口的增量与增速出现“双下降”。

据新华社报道，北京市社会科学院、社会科学文献出版社昨天共同发布了《北京蓝皮书：北京社会治理发展报告（2018～2019）》。报告显示，北京市常住外来人口的增量与增速出现“双下降”，流动人口“常住”趋势不断增强。

该报告称，随着中国经济发展进入新常态以及产业结构面临深度调整，北京市流动人口出现了一些新特征，例如：流动人口不流动、“常住”趋势不断增强，而且随着居住时间不断延长，这种倾向愈发明显。

北京市社会科学院副研究员李晓壮介绍，受流动人口家庭月平均收入和消费水平、就业身份、流动时间积累等因素影响，流动人口更倾向在京长期居住。尤其是自购房者中，有95.9%的流动人口都有在京居留意愿。

同时，报告还发现，和中国其他城市常住人口年均增长率相比，近年来北京市的常住人口年均增长率并不高，甚至低于同期中国城镇人口增长率。例如，北京市2016年常住人口增长率仅为0.11%，低于近年来全国人口0.5%的自然增长率，体现了北京市近年来落实疏解非首都功能“控增量、疏存量”两个政策意见的效果，带动常住人口实现增量、增速“双降”。

然而，按照北京市“十三五”规划，到2020年，北京市常住人口要控制在2300万之内，城六区常住人口要比2014年下降15%。在庞大的人口基数下，实现北京市2300万人口总量红线约束的压力依然较大。