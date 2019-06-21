特朗普称准备在与习近平会面时提出两名加拿大人被拘一事

据路透社报道，美国总统特朗普周四表示，他准备向中国国家主席习近平提出两名加拿大人被中国拘留一事。

特朗普在白宫与加拿大总理特鲁多会晤前发表上述言论。特鲁多稍后表示，他们花了相当多的时间讨论中国问题，并称他希望特朗普和习近平在下周的20国集团(G20)峰会期间讨论那件事。

去年12月，加拿大警方应美国要求在温哥华逮捕了中国华为高管孟晚舟，引爆了一场危机。特鲁多希望华盛顿采取更多行动帮助解决危机。

特朗普将与习近平会面，讨论两国之间的贸易战。他曾暗示，华为可能成为最终贸易协议的一部分。中国指控那两名加拿大人从事间谍活动，并禁止从加拿大进口油菜籽和猪肉。

“如果我能做些什么可以帮上加拿大的忙，我愿意做，”特朗普被问及是否会向习近平提出被捕加拿大人一事时如此表示。

记者又问了一遍，特朗普回答说：“我会应贾斯汀(特鲁多)的要求(去提)，我绝对会。”

记者随后提问特鲁多是否特意请求特朗普向习近平提起被捕加拿大人问题，特鲁多没有直接回答。

“我们知道总统将与习近平主席举行会谈，我们绝对期待在中国被任意和不公正地拘留的加拿大人议题在日程之中，”他对记者表示。