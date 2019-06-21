每月都有银行高管被查 中国地方性银行成腐败高发地

从2017年4月中国原保监会主席项俊波落马，到本月18日证监会原主席刘士余投案，中国金融反腐力度在加大。

据澎湃新闻报道，据不完全统计，2018年1月以来，已有超30位银行业高管及相关监管部门官员落马。2019年之后，反腐节奏有加快趋势，平均每个月至少有两起银行业高管接受审查的情况。

其中，城商行农商行等中小银行成为腐败问题高发之地，尤其是山东、山西、内蒙古居多。国有大行各地分支机构也出现了不少落马高管。

银行业高管涉嫌严重违纪违法，一般是利用职务便利谋取利益。还有一些高管则问题更严重。不仅受贿、违规放贷，还有其他违法违规行为。中央纪委国家监委驻银保监会纪检监察组组长李欣然曾表示，“金融圈子小，同学、师生、同事、亲友等裙带关系交织，廉政风险容易相互传染，利益板结化突出，监管者与被监管对象之间亲而不清、公私不明，容易形成利益团伙。

澎湃新闻认为，中国高层已频频释放信号，金融反腐已向纵深推进。

2018年底，中央纪委国家监委陆续向中国银行等15家中管金融企业派驻纪检监察组组长。

今年1月11日至13日召开的中共第十九届中央纪律检查委员会第三次全体会议指出，要加大金融领域反腐力度。2月22日，中共中央政治局就完善金融服务、防范金融风险举行第十三次集体学习。

1月15日至16日，银保监会召开全系统2019年党风廉政建设暨纪检监察工作会议，李欣然在会上表示，要继续保持高压态势，对存在腐败问题的，发现一起查处一起，“大鬼”“小鬼”一起抓。