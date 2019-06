苹果也发声：敦促美国放弃向更多中输美商品的征税计划

美国苹果公司加入其他美企的队伍,反对美国政府对包括iPhone、Macbook等更多中国输美商品征收关税的计划。

据路透社和彭博社综合报道,苹果公司周四(20日)在政府网站上发表评论称,美国政府不应对另外约3000亿美元(4065亿新币)的中国商品加征25%关税。

苹果并在本周致信美国贸易代表莱特希泽,表示关税将影响几乎该公司所有的主要产品,包括iPhone,iPad,MacBooks,Apple Watch,AirPods和iMac。它还会损害低容量产品,如HomePod扬声器,Beats耳机,无线路由器,Apple TV盒,外壳和iPhone更换部件。

这是苹果首次在受关税影响的产品清单中特别提及iPhone。苹果智能手机贡献了该公司约三分之二的销售额,并推动其他苹果设备和服务的销售。

苹果还在信中强调,它是美国最大的就业创造者之一,负责超过200万个职位,同时还是向美国财政部缴纳税款最多的美国企业,苹果已承诺在五年内为美国经济做出超过3500亿美元的直接贡献,并表示有望实现这一目标。

“我们敦促你不要继续这些关税(We urge you not to proceed with these tariffs)”,苹果表示,称这将降低该公司对美国经济的贡献。