中大学生会干事称会等待更多市民聚集再决定行动

香港多间大专院校不满政府未有回应撤回修订逃犯条例等诉求，发起升级行动，大批市民响应，在立法会示威区聚集。

据香港电台报道，中大学生会常务干事陈伟霖表示，有在校内系会及宿舍呼吁学生参与行动，原本打算包围政总，但暂时人数不足以包围政总或影响其行政工作，会等待更多市民聚集再决定下一步行动。

有市民在早上7时已到达示威区，要求政府回应诉求，又表明会继续留守。

有市民说，曾参与反修例游行，政府目前未完全回应诉求，行动不应停止。他又表示，现时未有大型组织策划下一步行动，加上事态发展多变，会继续留守。