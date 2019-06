中国在南中国海首次部署歼10战机

最新的卫星图像显示,中国在南中国海的西沙群岛(帕拉塞尔群岛)的永兴岛上部署了歼10战斗机。

据美国之音报道,美国有线电视新闻网(CNN)和英国《每日邮报》20日分别公布了两张以色列情报公司“国际卫星图像”(ImageSat International)星期三拍摄到的照片,显示四架歼10战机并排停在永兴岛军用机场上。这是中国歼10战机首次在南中国海内的岛屿上部署。

CNN的报道引述美国前太平洋司令部联合情报中心主任舒斯特(Carl Schuster)说,“这是显示这里是他们的领土。只要他们希望,可以在任何时候把军用飞机派到那里”(demonstrate it is their territory and they can put military aircraft there whenever they want),“同时表明他们能够在需要的时候把空中力量投向南中国海地区”。

另据英国《每日邮报》报道,新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院军事研究员本杰明·何(Benjamin Ho)认为,部署的歼10可能不止四架。他对《每日邮报》说,“卫星照片可见四架,可能还有更多的在机库中”。

他同时指出,这些歼10战机没有外挂副油箱,“可能意味着它们计划在岛上停留比正常时间更长的一段时间”,“然而,鉴于海南岛就在歼10战机的作战航程之内,可能还意味着中国计划展开短程或短时间的训练任务”。