郭台铭卸下鸿海董事长 朝2020总统再出发

要参选2020年台湾总统的鸿海董事长郭台铭今天指出，台湾现在的问题在政治，台湾的出路也在政治，过去45年他像头牛拼命为鸿海打拼，未来他要为2300万人民作“台湾牛”，“我要转换跑道，这也将是台湾起飞的新航道”。

郭台铭今天最后一次以董事长身份出席鸿海股东会，在新任董事会召开后回到股东会现场致词时，以感恩的心情作上述表示。股东会现场一早就挤满小股东，连户外数处转播都座无虚席。

郭台铭4月中旬决定争取国民党总统提名，卸下董事长一职。鸿海股东会今天完成董事改选，决议由刘扬伟接任董事长。

郭台铭致词时说，有人说他是个传奇，但他若是传奇，那这传奇也是台湾社会赐给他的舞台，“没有台湾，也就没有我郭台铭”。

他强调，自己生在台湾，长在台湾，企业总部在台湾，没有“中华民国”就没有鸿海，他要把过去40年累积的所有资源，在未来的4年全部贡献给“中华民国”，他要为台湾这块土地2300万同胞拼一个未来，拼一个国富民强。

郭台铭指出，现在台湾经济差，风气坏，没有正义公理，政客赔光了国家，他请大家支持自己，把这个快破产的“中华民国公司”救回来。

郭台铭最后率领新任董事会成员唱“感恩的心”。司仪最后表示，要把他捐献给台湾2300万人民，现场“当选”之声不绝于耳。

（联合早报记者庄慧良台北报道）