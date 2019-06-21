黄之锋号召下 反修例示威者包围香港警察总部

刚出狱不久的香港众志秘书长黄之锋今天出现在反修订《逃犯条例》示威活动现场，并号召示威者包围香港警察总部。目前示威者已将警总围住。

据香港《明报》报道，今天中午接近12点时，已有大批示威者聚集于湾仔的警察总部。黄之锋宣布，已堵塞警总所有出入口，成功包围政总。

黄之锋称“没有暴动只有暴政”，要求撤回6·12的暴动定性，并要求警务处长卢伟聪面对市民。

警方谈判专家尝试与在场示威者谈判，黄之锋与数名示威者则阻止谈判专家发言，谈判专家未发言便退回警察总部内。

黄之锋说，警务处长卢伟聪是示威者“唯一认可的谈判专家”，又解释并非阻止谈判专家与示威者对话，只是希望在谈判专家发言时可高举早前示威者受伤的照片，惟谈判专家自行放弃与市民对话的机会。

警方的谈判专家其后站在警总一楼楼梯位置与示威市民对话，称市民占据道路阻止警方提供紧急服务，呼吁和平离开，续强调警方不是清场。

另据《星岛日报》报道，香港警方宣布，因公众活动，湾仔警署报案室服务已暂停，直至另行通知。

警方表示，示威者围堵警察总部会严重影响警方提供的紧急服务。警方现呼吁示威者应以和平理性的方式表达诉求，注意自身安全。

目前双方仍在对峙中。