湖北一学生持刀捅伤八名同学 校方：未察觉到他带刀

据新京报报道，今日（21日）早间，湖北省天门市一中学内发生持刀伤害案件。天门市公安局通报，行凶者为一名16岁的高一学生，8名受伤学生均无生命危险。学校高中部一名负责人介绍，当时校方并未察觉到学生带刀进校，目前已安排老师对其他学生进行心理疏导。

湖北省天门市公安局通报称，今日6时10分许，天门市华泰中学发生一起校园伤害案件。该校高一（4）班学生陈某（男，16岁，重庆人）在教室早自习时持刀刺伤本班8名学生。天门警方接警后，与学校工作人员一起将陈某当场制服，受伤学生已送至天门市第一人民医院救治，均无生命危险。

新京报记者在天门华泰中学官方公众号上查询到，事发学校开办于2005年秋季，是由杭州华泰实业有限公司投资创办的一所民办完全中学。截至2018年5月，学校共有68个教学班（高中12个，初中56个），教职工385人，在校学生3680余人。

该校高中部一名负责人介绍，平时禁止学生携带刀具进入学校，针对行凶者如何把刀带进学校，这名负责人表示并不知情，并称早上门卫也并未察觉到异常。“他（持刀学生）看起来很正常，没发现异常情况。”

上述负责人称，目前事发班级仍在正常上课，校方已安排老师对其他学生进行心理疏导。