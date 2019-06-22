港议员吁政府考虑重推《逃犯条例》修订 用庞大人力物力加大宣传

香港民建联立法会议员蒋丽芸昨天说，港府在加强宣传后可考虑重推《逃犯条例》修订。她也说，港府在此次争议上做得不理想，望特首林郑月娥可以在未来三年多做民生工作。

据网媒“香港01”报道，蒋丽芸接受电视台电话访问时提到，政府在加强宣传后可考虑重推《逃犯条例》修订，但她随后在面簿澄清，称如果政府要重推《逃犯条例》，必须花一段时间加强宣传，直至市民明白《逃犯条例》无威胁性下，到时政府可衡量是否重推。

香港《逃犯条例》修订早前引起当地社会激烈反响，港府于上周六（15日）宣布暂缓修例，而且不为修例设下时间表。

蒋丽芸认为，暂缓修例不等同撤回，可以将修例延迟一至两个月，而在暂缓期间，政府可利用庞大的人力物力，加大宣传力度，令市民对修例更为了解，又表示有不少人未清楚了解《逃犯条例》的细节。

对于有市民要求政府就6.12警民冲突成立独立委员会调查，蒋丽芸称可以考虑。

香港立法会于上周连续三天暂停大会会议，蒋丽芸当时曾提到，政府一再修改《逃犯条例》草案，现只剩犯重大罪案人士才会被引渡，因此无需撤回修例。她认为，政府应作检讨为何无威胁的条例会引致市民如此大反弹，质疑是政府宣传不足。