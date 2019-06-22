港中小企业总商会长：G20习特会不只是贸易谈判 也是两国国力之争

香港中小型企业总商会会长巢国明说，不期望20国集团（G20）峰会的“习特会”可以解决中美贸易问题，因为这不只是一场贸易谈判，更牵涉到意识形态，是两国国力之争。

据香港电台今天（22日）报道，巢国明在一个节目上说，已作最坏打算及准备，可能要与美国进口商倾谈，如何分担可能再加征的关税，但现在很多厂商都是勉强经营下去。

出席同一个节目的香港中华厂商联合会行政总裁杨立门说，商界在中美贸易战之下很被动，但认为事情可能会有转变。

他指出，加征关税带来的成本，始终会转嫁至美国的消费者身上，美国十分依赖中国的入口货，当消费者感到有伤害时，最终可能令美国社会有所反弹。

在谈到反《逃犯条例》修订示威时，巢国明在一个电台节目时说，最近的示威活动很接近湾仔会展，令一些客户未必来香港洽谈生意，带来的成本要他们承担，也要花时间向客户解释香港情况。他认为，最重要是港府应多做功夫，重建香港形象。

杨立门也认为，修订《逃犯条例》一事已经告一段落，但仍需要向客户解说。曾在政府工作的他说，港府要透过多做民生工作挽回信心是不容易，商界担心一些便利经济的措施，因未来政府施政有困难，难以实施。