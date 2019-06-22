前港警务处长谈修例冲突：不希望道歉变成“风土病”

香港警务处前处长曾伟雄在谈到反修订《逃犯条例》示威时认为，本月12日发生的警民冲突中，香港警方只是履行职责。被问到警方应否就目前警民关系紧张道歉，他说要弄清楚道歉的原因，不希望道歉变成一种“风土病”（流行性疾病）。

据香港电台今天（22日）报道，曾伟雄说，如果警方认为某些地方做得不好，应否道歉自有决定。

他也说，希望大家冷静换位思考，如果作为警察面对当时情况应该如何处理，是选择履行职责抵御攻击，还是选择逃避。如果作为香港人，希望警察依法履行职责，还是遇到难处理的问题就逃跑，他认为值得深思。