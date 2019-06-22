西安34%大学毕业生就业愿选择当地 国有大型企业最受青睐

中国国家统计局西安调查队昨天发布《2019年西安市应届大学毕业生调查报告》，显示34.1%的西安毕业生表示愿意选择西安，同时更青睐目前稳定发展并且前景可观的中国国有大型企业。

据澎湃新闻报道，日前，国家统计局西安调查队联合雁塔调查队选择西安市五所大学不同专业中的400名大学生开展了调研。当问及毕业生在毕业后最理想的去处时，他们的初衷和自己真正能实现的结果大不一样。47.5%的同学表示自己一毕业就想立即就业，积极开启自己的职业生涯，适应社会发展。38%的应届毕业生理想的愿望是在中国国内考研，继续深造提高学历和能力；7.5%的同学想到国外考研留学；5.8%的同学选择二次考研；1.2%的同学打算自主创业。

优先考虑的因素方面。从客观影响因素上看，90.8%的同学看重工作的薪酬待遇是否令自己满意；50.2%的同学考虑这份工作是否稳定，其中男、女同学对于稳定的看重比例分别占48.5%和53.2%；47%的同学考虑工作地点是否在城市、离自己的家乡或家庭的距离远近程度；36.3%的同学会考虑是否需要长期驻外、是否经常出差、是否经常加班等工作性质；23%的同学会考虑专业是否对口；另外分别有7.5%和4.5%的同学会考虑房价和户籍问题。

就业地区的选择方面。陕西高校以陕西生源为主，西安是大部分陕西省内学子和大部分西北学子的择业地区首选。调查中，34.1%的应届毕业生表示愿意选择西安；31.3%的应届毕业生愿意选择北上广深、津成苏浙等东、南部经济发达省份和城市去求职；9%的同学会选择其他的省会大城市；选择回家乡的同学占25.3%，其中选择愿意在生源省内大中城市求职的为19%，愿意在生源省内小市县求职的占6.3%；选择出国深造的占0.3%。

在用人单位的选择上，62%的同学表示更青睐目前稳定发展并且前景可观的国有大型企业；31.3%的同学愿意选择机关事业单位，因此参加公务员和事业单位考试的人数较多；愿意选择去外资、合资、民营企业的分别占10.3%、10.8%和8.5%，合计共占29.6%；愿意选择自主创业的占1.5%。

从应届毕业生最希望的去向上看，只有47.5%和0.7%的同学表示愿意立即就业和创业。目前应届毕业生属于“95后”的孩子，大多是独生子女，父母有一定的经济实力支持，有合适的工作岗位才就业，没有合适的岗位也可以等待，导致部分学生存在一定的“慢就业”现象。学校搭建平台急于推进就业，大量的就业岗位不受学生青睐，不就业选择考研、考公或耐心等待自己满意的、稳定的、更心仪的岗位出现。